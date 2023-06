Jennifer Aniston se montre avec ses cheveux gris, les fans sont sous le charme

Son physique constamment scruté, Jennifer Aniston a récemment essuyé des critiques concernant son visage que certains internautes jugeaient "changé" et "figé" lors de son passage dans "C à vous" en mars dernier.

En 2011, la star avait déjà dévoilé avoir eu recours à la chirurgie esthétique afin de "remettre (sa) cloison nasale dans l’axe et (l)’aider à mieux respirer." "Maintenant, je respire beaucoup mieux et la nuit, je dors comme un bébé", avait-elle déclaré au magazine américain InStyle.

Elle avait également confié ne pas souhaiter recourir à d'autres interventions : "Ce que j’ai vu, ce sont des femmes qui essaient de rester sans âge. Je suis heureuse d’avoir appris de leurs erreurs, parce que je ne vais pas m’injecter un truc dans le visage. Quand je les vois, j’ai mal au cœur. Je me dis : ‘Mon dieu, si seulement vous saviez à quel point vous aviez l’air plus vieille. Elles tentent d’arrêter le temps qui passe, et l’on sent à quel point elles n’ont pas confiance en elles. Je ne juge pas les gens, mais j’aimerais parfois supplier celles que je connais qui s’apprêtent à en faire de ne pas toucher à leur visage".