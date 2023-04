Jennifer Aniston regrette le premier achat qu'elle a fait avec son premier salaire de Friends

Pas facile de gérer son argent quand on n’en a pas l’habitude. Qui n’a jamais regretté son premier achat fait avec son premier salaire ? Pas Jennifer Aniston, en tout cas.

Interrogée par l’équipe de Pop Sugar sur ce qu’elle a acheté avec son premier salaire de Friends, l’interprète de Rachel Green n’a pas eu besoin de réfléchir longtemps. Elle s’en souvient comme si c’était hier : "Ma première grosse dépense a été l’acquisition d’une Mercedes, sur laquelle il y a eu un panneau à vendre pendant près de deux ans".

Elle la voyait chaque fois qu’elle passait par l’Avenue Melrose à Los Angeles. "C’était une petite Mercedes 280 SL blanche qui est restée là longtemps. Elle a sûrement même été en vente pendant plus de deux ans. Et je me disais toujours : je me l’achèterai, un jour, j’ai trop hâte. J’ai fini par l’acheter, j’ai roulé avec une fois, deux fois, puis elle n’a plus jamais roulé", a-t-elle expliqué. L’actrice a déjà mentionné cet achat en 2021 au micro de InStyle. Elle a révélé à ce moment-là qu’elle avait payé 13.000 dollars (environ 11.919 euros), plaisantant sur le fait que le prix aurait déjà dû l’alerter à l’époque.

Heureusement pour elle, Friends a eu énormément de succès, lui permettant de ne pas trop en pâtir sur le long terme. Mais tout le monde ne peut se vanter d’avoir un salaire aussi élevé qu’une actrice d’une série culte. Alors si vous aussi, vous avez peur de regretter vos achats vingt ans plus tard, écoutez notre podcast Du beurre dans les épinards pour apprendre à mieux gérer votre argent !