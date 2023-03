Jennifer Aniston : l’ascension d’une icône, de la télé au cinéma

“Bruce Tout Puissant” est indéniablement l’un des films les plus hilarants et mémorables de la carrière de Jennifer Aniston. Le film raconte l’histoire de Bruce, un journaliste mécontent d’être constamment sous-évalué qui blâme Dieu pour ses mésaventures. Ce dernier lui offre alors ses pouvoirs et sa place. Porté par un casting cinq étoiles, composé de Jim Carrey (Bruce), Morgan Freeman, Steve Carrel et Jennifer Aniston (dans le rôle de la compagne du héros), le long-métrage a été un triomphe au box-office, récoltant plus de 484 592 874$. Il demeure à ce jour son plus grand succès commercial au cinéma.