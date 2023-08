Jennifer Aniston avait tenté le soin du visage au sperme de saumon pour se rajeunir

Dans le journal américain, l’actrice a affirmé qu’elle en avait fini avec la cancel culture. " Je viens probablement de me faire annuler en disant cela. Je ne comprends pas ce que cela signifie... N'y a-t-il pas de rédemption ? Je ne sais pas. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier que Harvey Weinstein".

Concernant son expérience avec le producteur hollywoodien, elle confie : " Jamais. En fait, on se dit : "Oh, mon Dieu, d'accord, on se laisse faire". Je me souviens qu'il est venu me voir pour me présenter un film. Et je me souviens d'avoir consciemment demandé à une personne de rester dans ma caravane".

Plus de 80 femmes ont accusés l’homme d’agression sexuelle ou de viol, ce qui a été le déclencheur du mouvement #MeToo en 2017. Finalement condamné pour quatre viols un une agression sexuelle, Harvey Weinstein purge aujourd’hui sa peine de 39 ans de prison.

