Jenna Ortega veut une meilleure représentation des adolescentes, trop souvent imaginées par des hommes blancs plus âgés

Suite à l’interview de Cassandra Peterson sur la progression des rôles féminins dans les films d’horreur, Jenna Ortega a déclaré avoir envie que les personnages féminins soient de moins en moins imaginés par des hommes blancs plus âgés.

La sortie du 6e volet de "Scream" marque le départ de Neve Campbell qui, selon Deadline, a refusé de reprendre le rôle de Sidney Prescott à cause d’une rémunération jugée trop faible. Mais le départ de certains acteurs laisse place à d’autres, comme Jenna Ortega, nouveau visage de l’horror show.

"Les femmes ont parcouru un long chemin dans les films d’horreur. Elles deviennent les tueuses, deviennent des survivantes. Je pense que ne plus voir les femmes uniquement comme malheureuses victimes qui finissent par mourir reflète notre position dans la société. Les femmes sont beaucoup plus présentes maintenant.", a déclaré Cassandra Peterson, alias Elvira, lors d’une interview accordée à IndieWire sur la progression des rôles féminins dans les films d’horreur.

Suite aux propos du monument du genre, la nouvelle Mercredi Addams a déclaré ceci : "Je n’y ai jamais vraiment pensé parce que les films d’horreur représentent la plus grosse part de mon travail et ils ont tous quelque chose de maussade et de désagréable […] Le problème avec l’horreur, c’est que c’est devenu une deuxième maison pour moi. J’ai été sur beaucoup de sets et je sais ce qu’on attend de moi. Cela ressemble à un 9-17 typique."

Toutefois, l’actrice de 20 ans a déclaré à Who What Wear que le récent changement dans la narration a permis de démanteler la perception des adolescentes qui ne sont qu’un "stéréotype boiteux" à l’écran parce que "les voix des adolescentes sont encore majoritairement exprimées par des hommes blancs plus âgés".