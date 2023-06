Jenna Ortega (Mercredi) s'exprime sur les tensions entre les scénaristes et elle

Jenna Ortega tient le rôle principal dans "Mercredi" (Wednesday), qui suit les aventures de la cadette de la famille Addams. La saison 1 a eu beaucoup de succès, attirant les fans originels de la famille mais aussi un nouveau public, bien plus jeune.

Il y a quelques mois, l'actrice a créé la polémique en révélant dans un podcast qu'elle avait changé des répliques sans le dire aux scénaristes car elle trouvait que le scénario n'avait aucun sens par moment. Le scénariste et producteur Steven DeKnight, s'était énervé sur Twitter et lui avait reproché d’avoir manqué de respect envers les scénaristes de la série. Malgré tout, Tim Burton a choisi de lui donner un rôle de productrice pour la deuxième saison. Les scénaristes se sont ensuite "vengés à leur façon" en créant des slogans pour leur grève.

Jenna Ortega ne s'était pas vraiment exprimée sur cette affaire jusqu'alors. Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, elle a esquivé la polémique et a exprimé sa gratitude d'être enfin écoutée. "Je pense qu'un projet est meilleur quand il y a autant de voix et d'idées que possible. J'ai eu des expériences où je sentais que je n'étais pas écoutée, que j'étais juste censée être une marionnette. On m'a déjà dit sur des plateaux : 'Tu ne sais pas de quoi tu parles car tu n'es pas scénariste' ou 'Tais-toi et fais ton travail'. Depuis mes 12 ans, j'ai souvent entendu des choses comme ça", a-t-elle avoué.

À cause de mauvaises expériences passées, elle a hésité avant d'accepter de jouer le rôle de Mercredi Addams. Mais elle explique que Tim Burton a toujours été là pour écouter ses idées. "Tous les jours, lui, les scénaristes et moi, on se rassemblait le matin et on discutait", a-t-elle expliqué. Vu qu'elle est jeune, elle a tendance à être moins prise au sérieux. Avant, elle ne disait rien car elle voulait à tout prix plaire, chose qui est attendue dans l'industrie cinématographique et qui l'a souvent rendue très malheureuse et frustrée. Alors, pour "Mercredi", l'actrice n'a pas hésité à mettre les pieds dans le plat pour faire comprendre que ce qu'elle avait à dire avait de l'importance.

"Au fur et à mesure que la série avançait, nous avons tous appris à mieux nous connaître et c'est devenu une expérience collaborative. Je me sens vraiment chanceuse de pouvoir être dans la writer's room dans la prochaine saison et pouvoir donner mon avis sur le scénario", a-t-elle déclaré.