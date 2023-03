Jenna Ortega révèle les dessous de la série "Mercredi" et provoque la colère du showrunner

Pour comprendre la réaction de Jenna Ortega face à son personnage, il faut d’abord savoir que lorsqu’elle a signé pour la série, elle n’avait pas encore eu accès à l’intégralité du script. Et une fois qu’elle a tout lu, elle a réalisé que la série allait s’adresser à un public plus jeune, ce qui a eu comme effet qu’elle devienne plus protectrice avec son personnage et tente de lui apporter plus de profondeur. Dans le podcast Armchair Expert, elle raconte avec franchise :

"Il y avait une réplique à propos d’une robe pour le bal de l’école, elle devait dire : 'Oh je l’adore ! Je n’arrive pas à croire que j’ai dit ça. Je me déteste. J’ai dû dire non. Par moments, je changeais les répliques. Le script-éditeur pensait que je cherchais à aller quelque part en particulier et j’ai dû faire une réunion avec les auteurs. Ils me demandaient : 'Qu’est-ce qui se passe avec la scène ?' Et je devais expliquer pourquoi je ne pouvais pas faire certaines choses."