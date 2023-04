Jenna Ortega, nouvelle reine de la mode

L'actrice américaine Jenna Ortega n'a pas attendu la série à succès "Mercredi" pour se faire un nom dans l'industrie du cinéma, mais il faut reconnaître que la comédie horrifique l'a propulsée en quelques jours seulement au sommet, au point d'ériger son style gothique - ou tout du moins celui exhibé par son personnage dans le drama - en référence pour les plus jeunes générations.

Résultat, la jeune femme qui a commencé sa carrière à l'âge de 10 ans est aujourd'hui suivie par plus de 40 millions de personnes sur Instagram et plus de 21 millions sur TikTok, tandis que ses tenues, mises en beauté, et coiffures font régulièrement l'objet de nouvelles inspirations.