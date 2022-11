Jenna Ortega intimidée par Christina Ricci : "J'ai grandi en la voyant être Mercredi"

Jenna Ortega, la nouvelle interprète de Mercredi Addams, confie qu’elle était intimidée par la présence de Christina Ricci sur le plateau.

Dès aujourd’hui, la série "Wednesday" réalisée par Tim Burton est disponible en streaming et c’est Jenna Ortega qui prête ses traits à la fille de Gomez et Morticia. Mais lors du tournage, il a été difficile pour la jeune femme de se mettre dans la peau du personnage joué autrefois par Christina Ricci qui, cette fois-ci, endosse un autre rôle.

S’adressant à Digital Spy avant le lancement de la série, Ortega a avancé ceci : "Nos Mercredi sont très différentes et c’est intéressant parce que j’ai l’impression qu’une grande partie de l’humour et une grande partie des répliques sont tout de même similaires car nous nous sommes inspirés des films des années 90. Mais c’est une actrice - Christina Ricci - vraiment merveilleuse et douée et évidemment c’est bizarre puisque j’ai grandi en la voyant être Mercredi donc c’est un peu déroutant". Elle a complété en précisant que les comparaisons étaient inutiles : "J’espère qu’il n’y aura pas trop de comparaisons, parce que ce n’est pas nécessaire. C’est un monde complètement différent. Il y a des super-héros, et maintenant elle est enquêtrice et elle est plus âgée. Ce sont deux personnes différentes."

Pour ceux qui doutent de l’interprétation de Jenna Ortega, il semblerait qu’elle est parfaitement à la hauteur de Mercredi. En effet, si on tient compte de ses récentes déclarations à Wired, lorsqu’elle était plus jeune, elle pratiquait des autopsies d’animaux morts comme des petits lézards trouvés dans son jardin. Si ce n’est pas du Mercredi tout craché ça…