Jenna Ortega, épinglée pour avoir fumé une cigarette : sa maman réagit à la polémique

Face à tout ce vacarme, Natalie Ortega, la maman de Jenna, a répondu avec humour, comme le rapporte Konbini. Dans une story Instagram, elle a posté une image de Gollum avec des dents endommagées avec la caption suivante : "Ne croyez pas aux mensonges selon lesquels la cigarette est mauvaise pour la santé. J’ai fumé pendant la majeure partie de mes 21 ans et je me sens très bien". Elle a ensuite, sur un ton un peu plus sérieux, posté des screenshots de sites qui dénoncent les méfaits du tabagisme. " Une mère reste une mère. Elle ne cesse de se préoccuper de ses enfants, même lorsqu’ils ont grandi et ont des enfants à leur tour ", a-t-elle conclu. Chers internautes, ce n’est donc pas la peine de gronder Jenna, sa maman l’a déjà fait.