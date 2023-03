Jenna Ortega en couverture d’Elle US : "Je ne veux appartenir à personne ni à rien"

La star émergente Jenna Ortega brille en couture du magazine Elle version US pour le numéro d’avril. Une interview menée par l’écrivaine Hunter Harris et un shooting à tomber qui laisse voir tout le potentiel fashion de la jeune actrice lookée en Alaïa, Loewe, Ferragamo et Valentino.

Jenna Ortega, 4e enfant d’une famille de 6, aucun lien avec Hollywood, une mère infirmière aux urgences et un père ancien shérif travaillant au bureau du procureur de Californie. À 6 ans, elle a voulu être actrice après avoir vu Man on Fire, thriller avec Denzel Washington et Dakota Fanning qui lui a fait si peur mais "j’ai aussi adoré la façon dont cela m’a fait me sentir", dit-elle. "J’ai décidé que c’était ce qui me passionnait."

De Jane the Virgin en 2014 à Mercredi et Scream VI, Ortega a travaillé constamment, à un rythme presque effréné. Et elle l’aime un peu comme ça : "De 'Action' à 'Cut' est la seule raison pour laquelle j’aime mon travail", dit-elle. "Et entre les deux, c’est comme si je m’évanouissais."

C’est à l’étage d’un magasin de disques vintage de Brooklyn que l’interview a eu lieu entre l’actrice et l’écrivaine. La musique est sa langue préférée : "J’écoute absolument tout. Je sais que tout le monde dit ça mais parfois j’écoute des trucs que je ne pense même pas être bons parce que j’ai juste besoin de comprendre."