Jenna Ortega, de scream queen à Mercredi de la famille Addams

Après cette petite incursion chez Netflix, elle devient ce qu’on appelle une scream queen dans le jargon du cinéma d’horreur, c’est-à-dire une actrice connue pour ses cris d’effroi dans les scènes d’épouvante. Depuis 2020, elle enchaîne les rôles dans le cinéma d’horreur : après The Babysitter : Killer Queen, sorti en 2020, et X, sorti en 2022, elle fait désormais partie du casting de Scream, la célèbre franchise de films dont le premier volet était sorti en 1996. Jenna Ortega apparaît, elle, dans les 2 derniers volets (dont le 6e, qui sortira seulement en 2023).

Ce n’est qu’en cette fin d’année 2022 que le nom de Jenna Ortega s’est vraiment fait connaître. Elle incarne Mercredi Addams dans la série Mercredi disponible en streaming depuis quelques semaines et dont on ne cesse de parler. Être dirigée par Tim Burton à 20 ans à peine, ça a forcément du bon et on ne saurait croire que l’actrice va s’arrêter en si bon chemin !