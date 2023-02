Jenna Lee : sa chanson "J’aimerais tellement" avait été écrite pour son crush (un artiste très connu)

Pendant une partie de Fortnite avec le steameur PirAstack, Jenna Lee a balancé le nom de la personne pour qui elle a écrit son hit "Je veux tellement" et il s’agit d’un artiste très connu. Sur Internet, c’est le choc !

En 2009, la chanson "J’aimerais tellement", qui s’écoule à plus de 250.000 exemplaires, fait un carton et se classe numéro 1 du Top Singles durant trois mois, comme le souligne PureCharts. Aujourd’hui, elle affiche 11,3 millions de streams sur Spotify. Le bon moment pour la chanteuse Jenna Lee de révéler le nom de la personne pour qui elle a écrit ces paroles.

"J’aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur / Mais je n’ai plus les mots, non / J’aimerais tellement te dire que je n’ai plus peur / Mais ces mots sonnent faux, oh-oh-oh" sont les paroles de "J’aimerais tellement" qui nous ramènent à la fin de la première décennie des années 2000. Il y a maintenant 14 ans, le single de Sylvia Garcia (de son vrai nom) est diffusé sur de nombreuses radios, le cilp est joué sur plusieurs chaînes musicales et les ados dédient quelques lignes de ce morceau à leur crush sur leur skyblog. En parlant de crush, Jena Lee a, en réalité, composé ce hit pour celui qui faisait chavirer son cœur lorsqu’elle avait 21 ans.

C’est pendant une partie de Fortnite avec le streameur PirAStack que Jena Lee a lâché une info en or pour toute personne ayant mis ses cordes vocales à rude épreuve en voulant, comme elle, atteindre les hautes notes de "J’aimerais tellement". L’artiste a (plus ou moins) révélé l’identité du jeune homme dont elle parle dans sa chanson "Je sais pas si je le dis… En fait, j’étais amoureuse de quelqu’un qui était un peu connu à l’époque. Et qui est très connu aujourd’hui" a-t-elle confié avant de poursuivre par ceci : "Je ne citerai pas le nom. Mais c’est parmi mes featurings". Le steameur lui alors demandé si le nom de ce jeune homme commençait par O, ce qu’elle a confirmé.

Étant donné qu’elle n’a pas fait énormément de collab', il a juste fallu que les internautes jettent un petit d’oeil à la discographie de Jenna Lee pour déduire qu’il s’agit d’Orelsan, avec qui elle partage le titre "Je rêve en enfer". "Je sortais d’une relation où on venait de me tromper. On habitait ensemble depuis deux ans. En fait, j’avais peur donc c’est comme ça que j’ai écrit "J’aimerais tellement", a continué Sylvia pour préciser le contexte.

Depuis, c’est le choc pour les anciens ados des années 2000. Sur Twitter, la vidéo affiche plus de 1.3 millions de vues.