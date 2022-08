Jenifer vous annonce la sortie de son prochain single

Jenifer revient sur le devant de la scène après quatre ans, elle a annoncé sur les réseaux sociaux, la date de sortie de son prochain titre, Sauve qui aime. Les fans de Jenifer n’ont plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir découvrir son nouveau titre qui sortira le 19 août prochain.

Premier extrait de son prochain album "N°9", attendu pour le mois de novembre, la chanteuse de 39 ans a publié le 12 août un extrait du clip.

Dans cet extrait on décèle peu de changement dans le style musical de Jenifer. Par contre elle apporte une touche de vintage avec son look. Vêtue d’une tenue fluo, de larges lunettes orange sur le nez ainsi que d’une étonnante perruque dorée, elle annonce la couleur "vintage" de son nouvel et neuvième album.

Un album que l’on a hâte de découvrir en novembre, d’ici-là, on patiente encore quelques jours avant de découvrir son premier extrait Sauve qui aime.