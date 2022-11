Depuis l’album précédent, Jenifer se sent bien dans ses baskets. Avec les années sa voix a pris de la maturité, et elle s’est entourée d’une nouvelle équipe pour nous livrer un nouvel album positif qui s’appelle N°9, parce que c’est son neuvième, avec un tube radio à la clé : Sauf qui aime.

On retrouve dans cet album un côté soul, avec des cuivres et des chœurs, influences de Stevie Wonder dont elle est une grande fan. Certains titres peuvent aussi amener de l’émotion, notamment dans une chanson sur ses enfants.

Et preuve que son équipe croit en cet album, Jenifer a annoncé qu’elle sera à Forest National le 25 mars 2023.