Jenifer parle avec émotion de ses trois enfants

Jenifer vient de sortir son nouvel album : le numéro 9. La chanteuse propose 12 nouveaux titres dans ce nouvel opus.

Dans cet album, la première gagnante de la Star Academy parle de ses enfants avec le titre "En attendant". Dans cette chanson, Jenifer déclare : "Et s’il le faut je saurai me faire discrète. Puisqu’il faut croire que c’est la tradition. Devant vos amis invisible ou presque. Mes fils, ma force, ma raison".

Sur le plateau de Quotidien, elle est revenue sur ce titre : "Je n’étais pas très à l’aise quand j’ai lu la chanson parce qu’elle m’a bouleversée".

Jenifer va même plus loin en annonçant qu’elle aura du mal à l’interpréter en live : "C’est une déclaration à mes progénitures. Cela va être compliqué de la chanter, j’ai mis beaucoup de temps à l’interpréter en studio déjà. Il a fallu que je mette ma pudeur vraiment de côté. C’est même difficile d’en parler tellement ça m’émeut… Mes enfants ne l’ont pas entendu".

Dans l’émission 50' inside, Jenifer avait évoqué son rôle de maman : "C’est sportif, mais j’adore ça. Ça ne manque pas de rythme. La maternité m’a aidée à canaliser au bon moment certaines énergies. Ça m’a fait grandir d’un coup d’un seul et ça m’a énormément donné d’amour et de force et de conviction".

La chanteuse recevra de l’amour de son public belge le 25 mars 2023 puisqu’elle sera sur la scène de Forest National.