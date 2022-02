Jenifer nommée chevalière de l’ordre des Arts et des Lettres : "C’est un réel honneur"

Cette médaille, hautement symbolique et instaurée en 1957 est attribuée aux "personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde" indique le site du ministère de la Culture.

Jenifer, c’est 8 albums pour 2,5 millions de copies vendues dont la moitié s’est écoulée pour son premier disque. C’est aussi une cascade de singles comme Au soleil, J’attends l’amour, Ma Révolution, Tourner ma page, Sur le fil, et aussi six ans en tant que coach de The Voice Belgique.

Axel Bauer, Jane Birkin, Vanessa Paradis, Daft Punk, Pierre Perret, Véronique Sanson, ont notamment déjà été décorés par cette distinction.