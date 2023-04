Jenifer et Matt Pokora en duo : découvrez leur reprise de "Je te donne" de Jean-Jacques Goldman

Plus de vingt ans après avoir mis fin à sa carrière, Jean-Jacques Goldman continue à faire des petits. Dans le 8/9, Bruno Tummers nous présente la reprise de sa chanson Je te donne par Jenifer et Matt Pokora.

C’est un duo qui multiplie les points communs. Tous deux en tournée actuellement pour les 20 ans de leurs carrières respectives, tous deux révélés grâce à un télé-crochet (la Star Academy pour elle, Pop Star pour lui), tous deux anciens coachs de The Voice France, et une longue amitié entre les deux chanteurs.

Cette collaboration entre Jenifer et Matt Pokora pour une reprise de Je te donne était donc une évidence, d’autant cette chanson de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones sortie en 1985 célèbre justement l’amitié.

Elle avait déjà été reprise sur les projets Génération Goldman et Héritage Goldman, et Matt Pokora avait plusieurs fois chanté Goldman en solo : notamment Envole-moi, et À nos actes manqués qui lui a valu un gros carton radio.

Plus de vingt ans après la fin de sa carrière, cela reste un bon moyen pour faire revivre l’œuvre de Jean-Jacques Goldman auprès des plus jeunes générations.