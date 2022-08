Jenifer dévoile un extrait de son prochain single "Est-ce que tu danses ?"

Après avoir annoncé une tournée en 2023, un nouvel album et avoir sorti un premier single, Sauve qui aime, Jenifer ne s’arrête pas et annonce l’ouverture le 24 août de la billetterie de sa tournée avec l’extrait d’un autre titre de son futur album N°9.

L’automne s’annonce festif avec la sortie le 4 novembre prochain, de l’album N°9 de Jenifer. La pop star française a prévu un album aux notes vintages comme le témoigne le premier single de cet opus, Sauve qui aime.

Il y a quelques jours, la chanteuse a publié une bande-annonce de la tournée sur ces réseaux sociaux. On y découvre de nombreux musiciens qui accompagnent la chanteuse, des trompettistes, guitaristes, saxophonistes etc. Et à une journée de l’ouverture de la billetterie de sa tournée, la chanteuse publie une seconde bande-annonce. Cette dernière divulgue un extrait du prochain single Est-ce que tu danses ?, un titre à la mélodie et au clip très disco. Une ambiance que l’on a hâte de découvrir sur l’album et en live lors de la tournée.