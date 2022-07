Jenifer, de retour avec un nouvel album, elle annonce les dates de sa tournée

Il y a quelques jours, Jenifer a rassemblé la presse ainsi qu’une dizaine de fans pour leur présenter son prochain album ainsi confirmer son retour très attendu.

Après deux années de travail, Jenifer est de retour avec un album qui sortira le 4 novembre prochain.

Début juillet, une poignée de chanceux ont été invités à une session d’écoute lors de laquelle, Jenifer leur a fait découvrir 10 morceaux extraits de son prochain album, N°9. La chanteuse a envisagé ce 9e opus comme une invitation à la fête, un retour à la musique comme divertissement, avec 18 titres mêlants rock, disco, funk, soul.

L’album a été enregistré dans le mythique studio d’Eastcoast à Londres, qui a vu passer Adèle, Arctic Monkeys, Depeche Mode et bien d’autres. On s’attend donc à une production léchée aux sonorités travaillées et vintages.

Dans ses textes, Jenifer se livre, elle adresse une chanson à ses fils avec En attendant, elle aborde les relations amoureuses et l’aventure avec Tant que tu me tiens, dans À nous 2 elle évoque la rupture. L’album s’annonce rempli d’émotions, de joie et de peps.

Après cette conférence de presse, Jenifer a publié un poste sur son compte Instagram dans lequel elle exprime son stress avant cette grande annonce.