Jenifer de retour à distance pour Viva for life : "Il faut continuer cet élan de solidarité"

Après sa prestation en live qui a réchauffé les cœurs du public sur la place de Bertrix, c’est à distance qu’on retrouve Jenifer dans le cube de Viva for Life. L’occasion pour elle de continuer à encourager toute personne à contribuer à la cause.

Il y a 6 jours, Jenifer était présente sur la place de Betrix pour enfermer nos 3 animateurs Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier dans le tout nouveau cube de Viva for Life. Depuis lors, elle affirme avoir eu quelques petites pensées pour eux. "J’ai essayé de vous suivre un petit peu depuis la France. J’ai cru comprendre que ça se passait bien. Qu’il y avait toujours ce bel élan de solidarité. Le belge reste généreux".