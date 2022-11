Jenifer a vécu la peur de sa vie sur un tournage

Jenifer a vécu sa plus grand peur sur le tournage de l'émission "Celebrity Hunted - La chasse à l'homme" diffusé sur Amazon Prime Vidéo.

Le concept de cette émission ? Deux personnalités doivent échapper aux radars des enquêteurs qui ont eux pour but de les retrouver.

Jenifer faisait duo avec l'humoriste Jarry et le tournage a un peu mal tourné.

Dans le magazine Gala, la chanteuse dévoile qu'elle a failli mourir en essayant de rejoindre la Corse en bateau : "Dans le premier épisode, on a tous failli mourir. Même la production. Elle avait du mal à suivre et à filmer cette tempête en mer. Nous avions des creux de vagues de deux heures. Le capitaine était livide. Il fallait vraiment un gros mental pour tenir."

Celle qui vient de sortir son neuvième album indique ne pas avoir le pied marin : "Il faut savoir que j’ai le mal de mer, même sur la terre. On a affronté 6 heures de tempête."

Jenifer et Jarry ont quand même pu arriver sur l'île de beauté et ils ont tenté de poursuivre leur aventure pour éviter d'être pris par les enquêteurs. L'artiste de 40 ans indique "une fois que nous sommes arrivés sur le territoire corse, c’était impossible pour les enquêteurs de nous trouver. La Corse est grande et vaste. En plus, il y a la loi de l’omerta. Chez nous, personne ne parle."

Jenifer gardera longtemps en mémoire le tournage de cette émission.