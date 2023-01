Jemeppe-sur-Sambre: le dangereux carrefour Hittelet sera sécurisé en 2024

C'est un carrefour tristement célèbre pour les multiples accidents qui s'y sont produits ces dernières années, parfois mortels. À mi-chemin entre Charleroi et Namur, le croisement formé par la N90 avec la rue François Hittelet à Jemeppe-sur-Sambre est en effet considéré comme l'un des gros points noirs de la Route de la Basse-Sambre. "C'est un endroit dangereux comme tous les autres carrefours de la nationale, mais celui-ci l'est encore davantage parce qu'il est très fréquenté, situé en plein cœur du centre de Jemeppe et avec la proximité de l'athénée, de nombreux écoliers doivent le traverser" explique la bourgmestre Stéphanie Thoron.

"Si vous restez une demi-heure sur place, vous allez vite comprendre" se désole Jérôme Paeschen, cousin d'un adolescent fauché mortellement à cet endroit, "On continue de passer au feu rouge, on ne respecte pas les limitations de vitesse, on continue à doubler en utilisant les bandes de changement de direction. Il y a toujours la boule au ventre de voir des enfants traverser, il n'y a plus de temps à perdre, il faut agir !"

Dès 2018, certains aménagements avaient été réalisés comme l'agrandissement de la zone piétonne située entre les deux sens de circulation. "Je pense que ça a quand même amélioré un peu la situation, il y a beaucoup de panneaux qui avertissent du danger" reconnait Stéphanie Thoron, tout en nuançant : "mais le provisoire n'a pas vocation à rester, on attend maintenant quelque chose de vraiment durable".

17 millions d'euros

Contactée, la SOFICO, le gestionnaire du réseau structurant en Wallonie, confirme l'existence d'un vaste projet de sécurisation de la N90, bien qu'il soit toujours à l'étude à l'heure actuelle. Le tronçon concerné serait celui compris entre Mornimont et Auvelais, englobant un total de 12 carrefours, dont le carrefour Hittelet.

La philosophie générale qui guiderait ces travaux serait la suivante : donner les allures d'un "boulevard" à cette route, où les automobilistes seraient naturellement incités à lever le pied, plutôt que celui d'une "autoroute". Ainsi, à l'approche d'un carrefour, un îlot central serait créé afin de rabattre l'ensemble du trafic sur une seule bande. Puis, dans les derniers mètres, juste avant d'arriver à hauteur du feu de signalisation, une deuxième bande ferait son retour mais uniquement pour permettre aux véhicules de tourner à gauche.

Les pistes cyclables seraient homogénéisées et élargies et un rond-point serait créé à l'intersection avec l'avenue des Roses, également sur le territoire de Jemeppe-sur-Sambre. Enfin, on profiterait de ce chantier pour restaurer l'ensemble des ponts qui supportent la N90. Le montant nécessaire pour réaliser ces travaux est estimé à 17 millions d'euros. La SOFICO confirme que ce chantier pourrait débuter en 2024, en rappelant que le projet reste à l'examen et que le marché n'a pas encore été attribué.

"C'est évidemment une très bonne nouvelle !" se réjouit la bourgmestre Stéphanie Thoron, "Je vais suivre cela de près et donc je vais demander une commission provinciale de sécurité routière, j'attends effectivement que les choses se fassent dans les plus brefs délais".