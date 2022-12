Jemeppe-sur-Sambre : avenir incertain pour la donnerie

La donnerie jemeppoise attire toujours plus de monde en cette période de crise énergétique : l’affluence peut parfois dépasser les 150 personnes par jour. Ce lieu est une aide précieuse pour les plus précarisés comme René qui vient y cherche des vêtements chauds : " Sans cette aide, je ne pourrais pas m’habiller. Là, je cherche des pulls mais pour l’instant il n’y a pas ce qu’il me faut. Par contre, j’ai pu trouver des pyjamas ! "

Ici on peut trouver des vêtements mais aussi des meubles, des décorations de Noël ou encore du matériel de puériculture. "C’est une aide précieuse ", explique Patricia. Enceinte, elle repartira notamment avec quelques vêtements pour son futur bébé.

La donnerie a été créée, il y a 12 ans par Malou Ravet. Après avoir vécu à la rue, elle a voulu lancer un projet pour les SDF : " Je voulais vraiment créer un espace où ils pouvaient venir chercher des vêtements chauds ou des sacs de couchage. Le projet a très vite pris de l’ampleur. J’ai stocké des affaires dans ma maison et mon garage mais ça n’était pas suffisant. J’ai finalement pu avoir accès à un hangar. Le problème c'est que maintenant le propriétaire augmente le loyer ! "

Le montant était fixé à 500 euros mais dès le 1er janvier la mensualité passe à 1000 euros et sera encore doublée en juin. Le montant n'est pas excessif pour 2000m2 que du surface mais c'est intenable pour l'association. Actuellement, ses seules rentrées sont les dons et les revenus d’un magasin proposant des articles à petit prix installé au sein de la donnerie. Le temps presse. Des dossiers ont été introduits tous azimuts : la donnerie a ou va solliciter de l’aide auprès de la Région wallonne, de la Loterie nationale de la fondation Roi Baudouin, du Rotary ou encore du Lion’s clubs.