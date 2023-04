Jemelle : reprise de la concertation sur le site de l'entreprise Lhoist ce lundi

Des tensions sociales sur le site de On-Jemelle de l'entreprise Lhoist, une carrière où sont exploitées des pierres calcaires. Les travailleurs sont en grève depuis jeudi dernier. Tout ce weekend, l'activité a tourné au strict minimum.

Selon les syndicats, la direction européenne de Lhoist n'aurait accepté de rencontrer le personnel qu'une fois le mouvement de grève lancé. Réunion qui se tiendra ce lundi matin.

Selon Frédéric Luchetta, délégué permanent FGTB, les raisons du mal-être actuel sont nombreuses : "Quand on arrive à une telle situation, une cocotte-minute où les travailleurs débordent, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ce sont plein de petites choses assemblées les unes aux autres qui font que la tension monte entre les travailleurs ou avec les responsables, pour arriver à ce qui s'est passé ces derniers jours. On espère que la direction reviendra avec des pistes pour résoudre ce mal-être général. Il ne suffira pas de juste nous entendre, on sait que cela n'arrivera pas du jour au lendemain mais il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place, ça c'est sûr".