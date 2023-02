Jemappes : une séance d'information organisée par des riverains contre le projet Envirolead

Fin novembre 2022, l'entreprise Envirolead a reçu un permis unique en vue de construire une usine de recyclage de batteries au plomb dans le zoning de Ghlin-Baudour.

Suite à l'octroi de ce permis, certains riverains sont inquiets. Leur préoccupation principale, c'est leur santé et celles de leurs enfants. Pour s'opposer au projet, un comité de riverains s'est créé et a déposé un recours au conseil d'état le 30 janvier 2023.

"Non à Envirolead, tous empoisonnés, tous concernés", voilà le nom du comité de riverains dont est membre Cédric Marchale. Il est catégorique, il ne veut pas de cette usine : "Nous ne lâcherons rien. Nous avons introduit un recours. Et en parallèle, nous avons lancé une pétition pour pouvoir obtenir une audition au Parlement Wallon et tenter de convaincre les politiciens d'annuler le permis unique octroyé à Envirolead. L'objectif des 1000 signatures a été atteint en quelques jours. Nous espérons en avoir encore plus".