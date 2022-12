Jemappes : un périmètre de sécurité installé à la place de la Perche suite à l’apparition d’un trou béant

Au cours de la soirée de mardi à mercredi, un affaissement de terrain s’est produit à la Place de la Perche à Jemappes provoquant l’apparition d’un trou de trois mètres de diamètre d’une profondeur d’une quinzaine de mètres.

La ville de Mons indique que la police et les pompiers sont intervenus et ont instauré un périmètre de sécurité pour écarter tout danger. La ville précise qu’aucun incident n’est à déplorer dans le voisinage.

Aucune certitude sur la cause de l’affaissement

La SWDE (Société Wallonne Des Eaux) ainsi qu’ORES (Opérateur des réseaux gaz et électricité) ainsi que les services techniques de la Ville de Mons se sont rendus sur place ce mercredi matin pour analyser les causes de cet affaissement. Si une fuite d’eau a bien été identifiée à cet endroit, rien ne permet d’affirmer avec certitude que le trou a été provoqué par celle-ci précise la ville.

Le carrefour est totalement inaccessible, tout comme les rues de la Perche, les rues Arthur Durant et Piedsente du Moulin et ce aussi bien pour les voitures que pour les piétons, la priorité étant la sécurisation des lieux et du chantier.