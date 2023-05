"Jemappes et sa Cavalcade" : une exposition photo de Laurence Vray

Du 29 avril au 2 juillet 2023, la Salle Reghem de l’Hôtel de Ville de Jemappes accueille l’exposition " Jemappes et sa Cavalcade. Photographies de Laurence Vray". Rassemblant une centaine de photos de Laurence Vray, l’exposition, produite par le Pôle muséal de la Ville de Mons immerge le visiteur dans la Cavalcade 2022 de Jemappes.



Remontant à 1862, la Cavalcade de Jemappes est une des fêtes populaires les plus anciennes de l’entité montoise. Ce moment de patrimoine fédérateur anime les rues et rassemble les citoyens autour des Gilles et du géant Dominique depuis plus de 150 ans.



Mais cette fête ne serait pas ce qu’elle est sans ses nombreux acteurs, spectateurs et musiciens dont Laurence Vray a tout en sensibilité saisi les portraits pour en faire le tout premier hommage de ce type rendu à cette manifestation. En s’intégrant dans la communauté, la photographe a capturé des fragments de réalité si précieux tout au long de l’évènement.



L’objectif, en plus d’archiver et documenter un état actuel de la Cavalcade, consiste aussi à capter des moments d’émotions, traces d’une mémoire collective tangible et transmissible au-delà de nous et des frontières de la commune. En plus de la centaine de photos, l’exposition comprend aussi des objets et des documents historiques relatifs à la Cavalcade.



Se distinguant par une grande humanité à travers ses photographies, Laurence Vray aborde toujours ses sujets avec une profonde bienveillance, privilégiant plutôt les moments d’intimité, de complicité et d’échange.