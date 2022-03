Jelle Vossen, 150 buts en D1 au compteur, dans le sillage des légendes Josip Weber et Francis Severeyns

En inscrivant samedi face à Eupen le 150ème but de sa carrière en Pro League, Jelle Vossen, 32 ans, est entré dans le Top 10 des meilleurs buteurs de D1 depuis l’avènement du football professionnel en Belgique. Un véritable exploit !

L’homme décisif de Zulte Waregem pourrait d’ailleurs rapidement monter dans la hiérarchie puisque, selon le décompte réalisé par notre confrère de VTM Jarno Bertho, les légendes des nineties Francis Severeyns et Josip Weber en sont à 151, loin derrière le poleman Erwin Vandenbergh (255).

Quant au meilleur buteur de tous les temps en D1 belge, il a pour nom Bert De Cleyn, auteur de 350 buts avec Malines entre 1932 et 1955.

Jelle Vossen, qui a passé quasiment toute sa carrière en Belgique – il a séjourné durant quelques mois à Middlesbrough et Burnley en Angleterre -, a défendu les couleurs de Genk, du Cercle de Bruges, du Club de Bruges et de Zulte Waregem. Son premier but en D1, il l’a inscrit avec les Limbourgeois il y a plus de quinze ans !