Jekyll vs Hyde, un jeu de pli rapide et nerveux

Les jeux de société inspirés de “L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde” de Robert Louis Stevenson sont nombreux. Mais notre jeu de la semaine, Jekyll vs Hyde, signé Geon-Il et Vincent Dutrait, est sans doute le plus simple, mais également le plus addictif.

Attention à ne pas basculer dans la folie

Jekyll vs Hyde se joue uniquement à deux. Un joueur incarnera logiquement le Dr. Jekyll, tandis que l’autre endossera le rôle de M. Hyde. Le but du jeu ? Résister aux attaques de votre adversaire et imposer votre personnalité.

Pour y arriver, vous n’aurez pas besoin d’un matériel imposant. Jekyll vs Hyde est un “petit” jeu, composé de 25 cartes, d’un mini plateau et de quelques pions. À cela s’ajoute une jolie figurine en métal, qui représente les deux facettes du personnage.

Comme tout jeu de pli, l’idée sera donc de remporter le plus de cartes (ou le moins de cartes possible si vous incarnez Hyde), ce qui fera avancer la figurine vers l’une ou l’autre personnalité. Ici, c’est l’écart entre le nombre de plis remportés qui fera toute la différence, une idée qui ajoute un peu de subtilité à un genre souvent monotone.

Des parties rapides et rythmées

L’autre point fort de Jekyll vs Hyde, c’est sa rapidité de mise en place (les règles sont simples et s’expliquent en quelques minutes), et l’intensité de ses parties. En trois manches seulement, vous devrez prendre le dessus sur votre adversaire, ce qui promet des sessions très nerveuses.

On vous le dit, il sera très difficile de ranger le jeu une fois celui-ci ouvert. Si l’univers vous plaît (les illustrations très réussies de Vincent Dutrait aident fortement), on vous assure que vous n’aurez qu’une envie : enchaîner les parties.

Jekyll vs Hyde