Jeffrey Herlings, le surdoué du motocross peut-il égaler Stefan Everts ?

Parce que Stefan Everts, c’est Monsieur Records ! Le Limbourgeois a décroché 10 titres de champion du monde que Jeffrey Herlings aura du mal à égaler. Au contraire du hollandais, le belge est parvenu à transformer son orgueil et son impatience en devenant une véritable machine (stylée en plus !) à dévorer les Grand-Prix de motocross. Il a aussi été le directeur sportif de Jeffrey chez KTM et a essayé de lui transmettre son expérience. "Le problème, c'est qu'il n'écoute pas et que c'est donc compliqué de l'aider, nous expliquait Stefan Everts à l'époque."

Ainsi, à titre d’exemple, en 2006, lors de sa dernière campagne, Stefan Everts a remporté 14 des 15 GP. Il s’est imposé dans 27 manches sur 30. Il a mené 503 tours de course sur 601. Celui qui égalera Stefan Everts n’est peut-être pas encore né !