Jeffrey Dahmer: le déguisement d'Halloween qui va trop loin

Autre polémique il y a quelques année après que Caitlynn Jenner a fait son coming out trans et révélé sa transformation, on trouvait une tenue inspirée d'elle en sous-vêtements.

Enfin, plus récemment, le succès de la série The Handmaid's Tale a inspiré à un site de vente en ligne spécialisé en déguisements et en lingerie, le fameux bonnet blanc et la cape rouge, mais avec une robe courte et moulante. Détourner ce costume en passant du symbole de totale soumission de la femme à celui de libérée et sexy est évidemment très mal passé.

Trick or treat, choisissez un déguisement effrayant mais pas sordide!