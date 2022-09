Jeff Wall photographie et réalité augmentée

Jeff Wall produit de grands formats qui produisent l’effet d’une imposante réalité. Plus grande que nature. Des images composées avec un soin maniaque. Dans l’exposition, un grand diptyque intitulé Pair of interiors montre un couple, manifestement en crise, assis dans les divans d’un salon bourgeois. Le photographe a mis en scène deux moments : l’homme aux pieds de la femme puis chaque personnage à l’extrémité du divan. La distance physique et émotionnelle est doublée par la taille des images, habilement mises côté à côte.

Jeff Wall appelle ses photographies des "poèmes en prose" et pense que "dans cet état de suspension, le spectateur éprouve du plaisir." Un plaisir subtil, loin de l’angoisse générée par la profusion de manipulations d’images et autres deep fakes.