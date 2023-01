Jeff Panacloc parle avec émotion de sa rupture avec la mère de ses enfants

Jeff Panacloc s’est exprimé avec émotion et a fait une confidence sur sa vie privée. Papa de deux petites filles âgées de 4 et 2 ans, le ventriloque a déclaré avoir pris la décision de se séparer de la maman de ses enfants.

Jeff Panacloc avait les larmes aux yeux en évoquant ce sujet dans l’émission de Fréderic Lopez "Un dimanche à la campagne" : "Je me suis séparé de la mère de mes enfants. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bouleversements dans ma vie. Et quand on se retrouve sur scène, tout cela n’existe pas. Je me dis qu’en fait, on a tous les mêmes problèmes. On a tous nos vies à nous."

Si on a toujours l’impression de le voir souriant, le comparse de sa marionnette Jean-Marc subit aussi des coups durs. Il raconte justement la vision des spectateurs sur les artistes : "Souvent quand je vais voir les gens à la fin des spectacles pour signer des autographes, ils me remercient, ils me disent qu’ils ont des moments difficiles, qu’ils ont rigolé grâce à moi. J’ai envie de leur dire : 'Moi aussi j’ai des moments difficiles, on ne peut pas en parler un peu ?"

Jeff Panacloc ajoute : "Je peux pas, parce que pour eux, on a pas de moments difficiles, on fait ce qu’on aime, on les fait rêver."

L’humoriste sera proche de chez nous, du côté de Lille le 12 mars 2023 pour son spectacle "Jeff Panacloc Adventure".