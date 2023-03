Jeff Mills revisite à nouveau la BO du Metropolis de Fritz Lang

"Les deux premières versions datent de 1999 et 2010, je trouvais qu'il était temps de revisiter le film car le monde et les gens (en général) ont changé énormément. Cette nouvelle bande son est plus sentimentale et profonde", écrit Jeff Mills dans le communiqué de presse accompagnant la sortie du disque. Là où la version créée au début du siècle proposait la perspective du spectateur regardant l'écran et celle de 2010 le point de vue des personnage du film regardant les spectateurs, cette nouvelle interprétation se voit explorer l'angle des machines de Metropolis, composée comme une bande originale électronique symphonique. Il s'inspire donc essentiellement de l'environnement des scènes du film, nous plongeant dans une ambiance inquiétante, sinistre et parfois dérangeante, parsemée de petites fulgurances plus lumineuses. Pour cette réinterprétation, il a choisi des éléments sonores rapprochant le classique et l'électronique, comme une liaison entre l'homme et la machine.