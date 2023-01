Jeff Lynne d'ELO, Sade, Gloria Estefan et beaucoup d'autres nommés au Songwriters Hall of Fame

On connaît maintenant les artistes qui seront intronisés au Songwriters Hall of Fame.

Parmi eux, Jeff Lynne d'Electric Light Orchestra, Sade, Gloria Estefan, le rappeur Snoop Dogg, Teddy Riley, Glen Ballard et Liz Rose. Ils seront tous récompensés lors d'une cérémonie qui se tiendra à New York le 15 juin.

Le président du Songwriters Hall of Fame (et précédent intronisé) Nile Rodgers a déclaré dans un communiqué : "L'industrie musicale n'existe pas sans les auteurs-compositeurs qui produisent d'abord de grandes chansons. Sans eux, il n'y a pas de musique enregistrée, pas de concerts, pas de produits dérivés."

"La liste de 2023 représente non seulement des chansons emblématiques, mais aussi la diversité et l'unité à travers les genres, l'ethnicité et le sexe des auteurs-compositeurs qui ont enrichi nos vies et, en leur temps, ont littéralement transformé la musique et la vie de milliards d'auditeurs dans le monde entier."

Il n'y a pas eu de cérémonie en 2020 ni en 2021 en raison de la crise sanitaire. Après avoir été nommés en 2020, ce sont Eurythmics, Mariah Carey, Steve Miller, The Isley Brothers et The Neptunes qui ont finalement été honorés en juin 2022.