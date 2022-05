Jeff Kowatch, artiste peintre : "j’ai besoin de garder une énergie haute quand je travaille"

L’Œuvre au corps, une exposition collective à la Galerie la Forest Divonne, du 19 mai au 18 juin 2022. La Galerie La Forest Divonne s’associe à Swenden Studio à Bruxelles et à Paris pour créer une expérience sensorielle unique, à travers la rencontre de l’art et du goût ! Pour cette collaboration la Galerie La Forest Divonne et Swenden Studio joignent leur domaine d’expertise respectif, les arts plastiques pour l’un et la gastronomie pour l’autre, autour d’un concept inédit réunissant six artistes internationaux et six grands chefs étoilés.

La collaboration des chefs et des artistes sera déclinée en deux volets, dans les deux galeries et dans ces six restaurants d’exception.

D’une part, les chefs inviteront les artistes à aménager une partie de leur restaurant, et s’inspireront de l’œuvre de l’artiste qui leur est associé pour créer une expérience culinaire unique qui sera déclinée en repas dans le restaurant. Le public pourra réserver des places pour vivre cette expérience culinaire et artistique à la table des artistes.

D’autre part, tout au long du projet les deux galeries exposeront chacune les trois artistes associés au projet dans leur ville, au sein d’une exposition collective permettant au public de s’imprégner des œuvres qui auront tant inspiré les chefs.

De surcroît, certains chefs proposeront au public de découvrir dans les galeries, une fois par semaine, un avant-goût des saveurs phares conçues pour leurs restaurants, sous la forme d’une épice, d’un thé ou encore d’une bouchée.

Site web : L’Œuvre au corps – Galerie La Forest Divonne