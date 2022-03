Jeff Koons veut s’exposer sur… la Lune

Le voyage de ce "groupe de sculptures" aura lieu "plus tard cette année" et les partenaires de l’aventure, Pace Verso, 4Space, NFMoon et Intuitive machines n’ont pas précisé dans leur communiqué combien d’œuvres étaient concernées par le projet baptisé Moon Phases.

Contactées par l’AFP, notamment sur la taille des sculptures, les galeries Pace n’ont donné aucune précision, alors que le communiqué explique qu’elles seront contenues dans des satellites miniatures CubeSat, qui mesurent en principe 10 cm de côté.

Jeff Koons, 67 ans, l’un des artistes vivants les plus chers du monde, est connu pour ses œuvres kitsch et de grande taille comme les "balloon dog" ou "Puppy", et qui font parfois débat, comme le "Bouquet de tulipes" installé dans les jardins des Champs Elysées à Paris. Les plus grands musées du monde l’exposent, du MoMA à New York au Guggenheim à Bilbao.