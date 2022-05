Jeff Buckley : sa vie

Jeff Buckley se fait un nom à New York et finit par recevoir quelques propositions de labels. Il dégote ainsi un deal avec Columbia Records et se lance dans la réalisation d'un premier EP en solo. Un EP live baptisé "Live at Sin-é" sort en novembre 1993, il contient deux reprises (notamment une "cover" de Van Morrison) et deux compositions originales.

Cet EP nous donne un avant-goût du chef d’œuvre à venir, l'album "Grace".

"Grace" le chef d’œuvre de Jeff Buckley

Les sessions d'enregistrements de l'album "Grace" débutent le 20 septembre 1993 au mythique studio Bearsville à Woodstock. Un studio conçu au début des 70's par Albert Grossman, le manager de Bob Dylan.

L'album est produit par Andy Wallace, célèbre notamment pour avoir été l'ingénieur du son du "Nevermind" de Nirvana.

Pour assurer à Jeff et à son groupe un confort maximum de travail, Andy Wallace prépare trois installations de studios. Steve Berkowitz, producteur exécutif, a expliqué, bien plus tard: "Au studio Bearsville, Andy Wallace et les musiciens avaient prévu deux configurations différentes pour l'enregistrement du groupe en entier: une pour les titres où ils jouaient tous à fort volume, et une autre pour ceux où ils jouaient plus doucement, avec deux batteries différentes avec chacune un set de microphones adaptés. Un troisième espace avait été installé, qui ressemblait à une petite scène pour un artiste solo dans un café".