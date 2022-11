Jeff Bezos annonce qu’il va reverser la majorité de sa fortune à des œuvres caritatives

Il insiste sur le fait qu’il doit d’abord "réfléchir attentivement" pour faire cela de la manière la plus efficace et le mieux entouré possible.

L’ancien PDG d’Amazon est déjà à l’origine du Bezos Earth Fund, qui se concentre sur la lutte contre le changement climatique et la protection de la nature, et est coprésidé par sa petite amie Lauren Sánchez. On peut lire sur le site de ce fonds que Jeff Bezos s’est engagé à verser 10 milliards de dollars sous forme de subventions au cours de la décennie en cours.

Il faudra encore attendre pour voir si les paroles seront suivies par des actes et de quelle nature.