Jeff Beck, sa passion pour les hot rods en avait fait un vrai mécanicien

Jeff Beck était adroit de ses mains pas uniquement pour jouer prodigieusement de la guitare. L’ancien membre des Yardbirds, grand pote d’Eric Clapton, était aussi un sacré bricoleur. Il possédait une collection de hot rods dont la plupart avaient été construits par lui. Mais le plus amusant de l’histoire, c’est d’apprendre d’où est venue cette passion…

Geoffrey Arnold, dit Jeff Beck, est né en 1944 et nous a malheureusement quittés le 10 janvier 2023. En 1953, à 9 ans, son père l’emmène à l’inauguration du Queen Elizabeth, mais il se trompe de route. Pour se faire pardonner, il lui achète la toute 1re édition du magazine "Rods and Customs". Fasciné par ces voitures très spéciales, sa curiosité sera attisée en 1958, sa maman, Ethel, l’emmène au cinéma voir le film "Hot Rod Gang". Mais sa mère trouve le film trop violent, trop dur, pour son gamin et décide de quitter la salle de projection avant la fin. Il décide de retourner seul au cinéma pour visionner l’entièreté du film. A cet instant, le célèbre guitariste devient un très grand fan de hot rods.