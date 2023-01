Jeff Beck, Lisa Marie Presley, U2, Typh Barrow en exclu dans nos studios… 2023 commence fort !

Ce début d’année est marqué par la disparition soudaine de l’incroyable guitariste Jeff Beck d’une méningite, à 78 ans. Les hommages ont afflué de toutes parts depuis mercredi, et nous retracerons sa carrière dans Soundtrack dimanche matin.

En ce vendredi 13, c’est le départ de la chanteuse Lisa Marie Presley, fille de la légende du rock'n'roll Elvis Presley, qu’on a apprise. C’est sa mère, Priscilla Presley, qui a partagé la nouvelle. A 54 ans, Lisa Marie avait été hospitalisée la veille après un arrêt cardiaque.

Bono avait sous-entendu l’info en fin d’année et c’est maintenant confirmé : U2 est de retour avec Songs of Surrender, un album ré-imaginé par les quatre musiciens qui sortira le 17 mars.

Les poursuites en cours contre Marilyn Manson deviennent plus éparses. En mai 2021, c’est le procès intenté par Ashley Walters qui avait été annulé. La semaine dernière, une autre accusation a été rejetée faute de réaction de la part d’Ashley Morgan Smithline. Par contre, l’actrice de Game of Thrones, Esme Bianco, elle, ne lâche pas l’affaire, affirmant même que Marilyn Manson aurait saboté une affaire sur laquelle elle travaillait.

Billy Idol a été décoré d’une étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame à Los Angeles, en Californie.

John Lydon, fidèle à lui-même, a réussi cette semaine à postuler pour représenter l’Irlande à l’Eurovision et à critiquer le concours.

J’avais aussi envie de remercier Typh Barrow, une artiste qu’on suit depuis ses tout débuts et qui a choisi notre radio pour dévoiler en avant-première son nouveau single " Don’t let me go ", un jour avant sa sortie officielle.

Enfin, si vous êtes fan de Placebo, cette info ne vous a pas échappé : le groupe sera à l’affiche du festival de Ronquières le 5 août !