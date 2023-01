Jeff Beck : les hommages du monde du rock affluent

D’autres grands noms de la musique ont également tenu à rendre hommage à ce " Guerrier à six cordes ". Le guitariste de Queen, Brian May, a témoigné sa tristesse et son amertume : "Je suis dégoûté, et tellement triste, d'apprendre la mort de Jeff" a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux en partageant quelques clichés en sa compagnie.