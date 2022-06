Jeff Beck et Johnny Depp sortiront leur album commun en juillet!

Jeff Beck a annoncé la nouvelle aux fans : l'album collaboratif avec son ami Johnny Depp sortira en juillet!

On savait depuis 2020 que les deux hommes y travaillaient et Johnny Depp est invité comme guitariste sur la tournée actuelle en Angleterre. C'est à l'occasion d'un concert au Sage, à Gateshead ce 2 juin que Jeff Beck a déclaré à la foule (via The Guardian) : "J'ai rencontré ce gars il y a cinq ans et nous n'avons jamais cessé de rire depuis. Et nous avons fait un album, je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. Il sortira en juillet."

Il était impossible d’échapper au procès entre Johnny Depp et son ex-femme dans la presse la semaine dernière. Cela n’a pas empêché le musicien de s’octroyer un moment de répit avec Jeff Beck lors d’un concert au Royaume-Uni le 30 mai. Il a rejoint ce dernier pour reprendre "Isolation" de John Lennon, qu’ils avaient déjà enregistré en studio en 2020, mais aussi "What’s Going On" de Marvin Gaye et "Little Wing" de Jimi Hendrix.

Pendant le concert de ce week-end, Johnny Depp n'a pas fait référence au procès en question, mais Jeff Beck a tout de même dit "quel résultat!".