Jeff Beck et Johnny Depp sortent un premier single en commun

Le premier single de l'album est disponible depuis ce 9 juin. Il s'intitule "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr" et c'est une composition originale de Johnny Depp. "J'ai été époustouflé", a déclaré Jeff Beck à propos de ce morceau. "Cette chanson est l'une des raisons pour lesquelles je lui ai demandé de faire un album avec moi."

Johnny Depp a ajouté: "C'est un honneur extraordinaire de jouer et d'écrire de la musique avec Jeff, l'un des vrais grands et quelqu'un que j'ai maintenant le privilège d'appeler mon frère."

Découvrez ce nouveau morceau ci-dessous :