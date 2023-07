Jeff Ament parle du prochain album de Pearl Jam : "Nous avons gagné le droit de faire ce que nous voulons"

"En septembre, nous continuerons à nous poser les questions que nous nous posons sur notre situation actuelle et nous les poserons à nouveau", poursuit-il. "Je pense que tout le monde espère que nous sortirons un album l’année prochaine. Si nous sortons un disque l’année prochaine, cela signifie que nous jouerons probablement quelques concerts de plus, et je pense qu’il y a quelques endroits où nous n’avons pas joué depuis un bon moment, donc je pense que nous avons des choses de prévues."

Il cite la volonté du groupe d’assumer son statut de "grand groupe" de rock tout en utilisant les forces et les désirs de chaque membre comme une bénédiction et un défi. "Nous avons gagné le droit de faire ce que nous voulons, et c’est difficile parce que nous sommes cinq à tirer la charrette", explique-t-il. "Parfois, on finit par tirer la charrette dans des directions opposées. Mais [il s’agit] d’embrasser tout cela, d’embrasser les idées, les espoirs, les rêves, les souhaits et les styles de chacun… Je pense que c’est ce que nous espérons, musicalement. Je pense que nous voulons prendre le virage et accéder à toutes les meilleures parties de chacun".

Pour Jeff Ament, chaque membre du groupe possède une sorte de "superpouvoir" et lorsqu’ils s’appuient les uns sur les autres, le total est plus grand que la somme des parties.

"Nous avons tous ces espoirs et ces rêves pour ce que nous pensons être une nouvelle chanson de Pearl Jam – j’espère qu’à la fin, chacun aura l’impression que son personnage en fait partie", dit-il.

"C’est là où nous en sommes en tant que groupe en ce moment. Je veux entendre Mike McCready exploser les portes. Je veux entendre un texte d’Ed qui me fasse rire ou me rende vraiment triste, ou, vous savez, vraiment brutalement triste – il peut le faire aussi bien que n’importe qui d’autre. Je pense que tout le monde dans le groupe a une capacité qui est une sorte de superpouvoir. La question est de savoir comment tirer parti de ces superpouvoirs les uns des autres pour écrire de la bonne musique. Encore une fois, nous avons gagné le droit de faire ce que nous voulons. Mais je pense que montrer nos forces n’est pas la pire façon pour ce groupe de fonctionner à ce stade."

Plus tôt dans l’année, Pearl Jam a sorti des éditions 25e anniversaire pour Yield et Give Way.