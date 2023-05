Jef Neve prochain invité de Classic 21 Lounge ce samedi

Le pianiste Jef Neve sera de passage ce samedi dans Classic 21 Lounge pour la sortie de son nouvel album ‘That Old Feeling’, enregistré avec plusieurs chanteuses et chanteurs.

Pianiste émérite formé au conservatoire de Bruxelles, Jef Neve (né le 8 mars 1977 à Turnhout) entreprend un parcours jazz après avoir longuement déchiffré les partitions de Gershwin. C’est dans une formule en trio qu’il se lance, accompagné du contrebassiste Teun Verbreugen et du batteur Piet Verbiest. La formation enregistre quatre albums qui établissent le Jef Neve Trio comme l’une des valeurs les plus prometteuses de la scène jazz européenne. Entre-temps, le pianiste fait preuve de sa diversité en enregistrant les difficiles Variations Goldberg de J. S. Bach. En 2009, le pianiste belge accepte de se confronter à la voix montante du soul jazz, José James. Les deux artistes enregistrent au studio Galaxy de Bruxelles, dans un parfait souci de véracité analogique, l’album de standards ‘For All We Know’. L’album publié sur le prestigieux label Impulse ! au printemps 2010 scelle cette collaboration inédite. Jusqu’à présent, Jef Neve s’est illustré dans plusieurs albums instrumentaux : des bandes originales aux symphonies en passant par plusieurs albums de piano solo. Avec son nouveau projet ‘That Old Feeling’, Jef se lance dans le jazz vocal. Entouré d’une pléiade de chanteurs invités, il sort son premier album où musique et paroles se renforcent l’une l’autre.

Des standards du jazz aux joyaux moins connus de la pop, ils ont tous reçu un nouvel arrangement. Pour cet album, le pianiste s’est associé à différents types de chanteurs, originaires de plusieurs continents, allant de chanteurs de jazz de renommée internationale (Madeleine Peyroux, Trijntje Oosterhuis, Monique Harcum) à des phénomènes de mode (Sam Sparro) en passant par un rappeur néerlandais (Typhoon) et des talents émergents (Sam Merick, Johnny Manuel…). Jef a réussi à rendre cet album cohérent dans son ensemble tout en nous surprenant grâce à des arrangements innovants et des chansons largement accessibles…. Cet album transcende le genre du jazz et touchera un large public. A découvrir ce samedi dans l’espace lounge de Classic 21.