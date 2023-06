Jef Colruyt cède la présidence exécutive de Colruyt Group

"Jef Colruyt remet la direction journalière à Stefan Goethaert", fait savoir Colruyt Group par voie de communiqué. Le changement de présidence exécutive se fera le 1er juillet prochain. Jef Colruyt restera toutefois président du conseil d’administration du groupe.

"Après 10 ans au sein du groupe, (Stefan Goethaert) dispose du bagage nécessaire et d’une connaissance approfondie des différentes activités qui lui permettront de continuer à définir et à réaliser la stratégie de Colruyt Group dans un marché de détail en pleine évolution. La gestion journalière et l’avenir de Colruyt Group sont entre de bonnes mains avec Stefan et son comité de direction", a déclaré Jef Colruyt.