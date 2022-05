Jef Brouwers, psychologue du sport : "Pour battre Bruges, l’Union doit s’amuser et continuer à jouer son jeu, comme toute grande équipe"

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée lors de la première rencontre au sommet des Champions’ Playoffs face au FC Bruges ce dimanche (0-2). Solides leaders de Pro League depuis septembre dernier, les Unionistes ont cédé leur première place aux Blauw en Zwart à trois journées de la fin. Le club jaune et bleu pourrait néanmoins récupérer son trône s'il parvient à s'imposer au Jan Breydel ce mercredi. Mais pour cela, il faudra oublier la déception de dimanche. Notre journaliste Charles-Emmanuel de Wasseige est allé à la rencontre de Jef Brouwers, psychologue du sport, afin de savoir comment tourner la page à trois petits jours du match retour.

"À l'Antwerp, l'Union a manqué trois grosses occasions dans les dix dernières minutes de la partie. En temps normal, les Unionistes auraient marqué. Mais ici il y a tellement le besoin de gagner qu'ils ne l'ont pas fait. C'était la même chose face à Bruges. Dante Vanzeir, en prenant ce pénalty, se trouve dans une situation très stressante. Et quand on ne reste pas dans sa bulle, qu'on pense au résultat final et pas au moment présent, la nervosité prend le dessus", a expliqué le psychologue du sport.

Jef Brouwers a ensuite tenté de répondre à la question suivante : "Que doit faire l'Union Saint-Gilloise pour s'imposer à Bruges?". S'il n'y a pas de solution miracle, le psychologue souligne l'importance de prendre du plaisir. "L'Union doit jouer comme il l'a fait durant la première heure de jeu dimanche. Ils ont été dominants. Ils doivent se préparer mentalement et physiquement à jouer leur jeu. Chaque joueur doit se concentrer sur ses points forts. Bruges a tout misé sur ses points forts et a marqué. Tout le long de la saison, l'Union a joué un football que tout le monde appréciait. Ils doivent continuer à jouer leur jeu, comme toute grande équipe. Le football n'est pas sérieux, il faut s'amuser. Ce n'est pas parce que les médias en font quelque chose de sérieux que les joueurs doivent prendre ça au sérieux".

Alors l'Union parviendra-t-elle à s'imposer sur la pelouse du Champion en titre? Réponse ce mercredi soir!