Jef Brouwers, psychologue du sport : "Il faut que les Diables rouges retrouvent leur calme et dépersonnalisent la situation"

J-1 pour les Diables rouges, qui jouent leur qualification face à la Croatie ce jeudi à 16h. Une rencontre cruciale pour la Belgique qui tentera d’apaiser les tensions après un début de Coupe du monde compliqué. Pascal Scimè en a donc profité pour tendre le micro à Jef Brouwers, psychologue du sport.

Pour le spécialiste, les problèmes des troupes de Roberto Martinez ne datent pas du début du Mondial. "La préparation mentale ne s’est pas faite dans des conditions très sereines. La qualité des joueurs n’était pas validée par tout le monde, il y avait ce sentiment de ne pas être apprécié et de ne plus être reconnu comme des joueurs avec beaucoup de compétences. C’est à ce moment qu’on commence à faire des dégâts dans une équipe. L’atmosphère est négative et il y a un manque d’attention de la population belge, c’est ce qui a déclenché cette situation". Avant de poursuivre. "Beaucoup de choses inconscientes arrivent dans les cerveaux des joueurs. Ils ont une relation négative avec la Coupe du monde, notamment autour de leur âge, du pays, ou d’un manque de reconnaissance. Il y a énormément de doutes et je pense que cela a joué un rôle. Ils ont commencé à douter les uns les autres et ont perdu cette confiance mutuelle qui mène à une équipe".

Mais la réunion d’équipe organisée par les Diables au lendemain de la défaite face au Maroc amènera du positif, selon le psychologue. "Il faut que les joueurs retrouvent leur calme et dépersonnalisent la situation. Ils doivent monter sur le terrain en étant conscients de leurs forces. Ils ont cette conscience de vouloir faire des choses après l’entretien de groupe. Cette réunion était très importante".

Cette mise au point portera-t-elle ses fruits ? Réponse ce jeudi à partir de 16h lors d'une rencontre à suivre en direct sur les médias de la RTBF.